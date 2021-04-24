Haberler Trabzonspor "2-3 oyuncuyla anlaşma yaptık"

"2-3 oyuncuyla anlaşma yaptık"

ekibinin 'nda 'ü devirdiği mücadele sonrası başkan açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 00:04 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 00:09
"2-3 oyuncuyla anlaşma yaptık"

Bordo-mavili kulübün başkanı transfer müjdesi verdi. Ağaoğlu "Anlaşma aşamasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var" dedi. şunları söyledi: Sezon sonunda sözleşmesi bitse bile kulübünde oynuyorsa ön protokol yapamıyosunuz. Oyuncularımıza gelen teklifler de var. Ancak bizim önceliğimiz almak. Alacaklarımızı alalım sonra satacaklarımıza bakarız"

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