"2-3 oyuncuyla anlaşma yaptık"

Bordo-mavili kulübün başkanı transfer müjdesi verdi. Ağaoğlu "Anlaşma aşamasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var" dedi. AHMET Ağaoğlu şunları söyledi: Sezon sonunda sözleşmesi bitse bile Türk kulübünde oynuyorsa ön protokol yapamıyosunuz. Oyuncularımıza gelen teklifler de var. Ancak bizim önceliğimiz almak. Alacaklarımızı alalım sonra satacaklarımıza bakarız"