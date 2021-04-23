Trabzonspor başa döndü

G.Saray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde adeta başa döndü. Ligin ilk 8 haftasında 6 puan toplayabilen Karadeniz devi, daha sonra takımın başına getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışına girdi. Fırtına, Avcı ile ilk 19 haftada 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken son 8 haftada büyük bir düşüş yaşadı. Bordo-mavili takım, son 8 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ilk 8 haftadan 3 puan daha fazla olmak üzere 9 puan toplayabildi.

1 AYDIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, ligin son 5 haftasında aldığı beraberliklerle galibiyete hasret kaldı. En son 20 Mart'ta sahasında Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla geçen Karadeniz ekibi, 1 aydır galip gelemeyerek son 5 maçta 10 puan yitirdi. Bordo-mavili takım en son 2017- 2018'de Ersun Yanal yönetiminde ligin 23 ile 27. haftaları arasında olmak üzere art arda 5 maçta berabere kalmıştı.

SKORU KORUYAMAMA ENDİŞESİ

Geçen sezon öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybeden ve bu nedenle şampiyonluğu kaybederek ligi ikinci bitiren ancak teknik direktör Abdullah Avcı ile bu konuda da başarı sağlayan Trabzon son 2 haftada skoru koruyamadı. Son 2 haftaya kadar öne geçtiği maçlarda sadece 2 puan kaybeden bordo-mavili takım, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor, iki karşılaşmada da 90+6. dakikada yediği gollerle 4 puan yitirdi. Karadeniz devi ayrıca bu sezon öne geçtiği Sivasspor karşılaşmasında da 1-1 berabere kalmıştı.