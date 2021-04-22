Uzatma kabusu

Ezeli rakibi G.Saray ile 1-1 kalarak beraberlik serisini 5 maça çıkaran Fırtına, uzatma anlarında şok yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor maçında 22'de Djaniny ile öne geçen Fırtına, 90+6'da Boupendza'nın penaltısı ile sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kalmıştı. Dün G.Saray derbisinde de aynı senaryo bir kez daha tekrarlandı. Edgar Ie'nin muhteşem füzesiyle öne geçen Karadeniz devi, 90+6'da Emre Akbaba'nın fileleri sarsması ile yine sahadan bir puanla ayrılmak durumunda kaldı.

EVİNDEN DAHA İYİ

Karadeniz devi bu sezon maçların ikinci devrelerinde daha çok gol yedi. Fırtına, Süper Lig'de ilk yarıya göre ikinci yarılarda kalesinde daha çok gol gördü. Bordo-mavililerin yediği 33 golün 13'ünü ilk yarı, 20'sini ise karşılaşmaların ikinci yarılarda geldi. Trabzon, dakika aralıkları bazında 1-15 arası 2, 16-30 arası 5, 31-45 arası 6, 46-60 arası 5, 61-75 arası 6 ve 76-90 arası ise 9 gole engel olamadı.

BU SEZON DERBIZEDE

Fırtına ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile bu sezon oynadığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılırken, sadece 1'ini kazanabildi. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ve ikinci yarıda rakibini 2-1'le geçen bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ayrılırken, Galatasaray ile oynanan ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı da 2-0 mağlup bitirmişti. Dün Cimbom ile 1-1 kaldı.

DIŞARIDA YENİLMİYOR

Fırtına, bu sezon dış sahada tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı. Karadeniz devi, daha sonra 15 dış saha maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak 180 gündür mağlup olmadı.

'PROFESÖR' BİR KEZ DAHA SESSİZ KALDI

8 Şubat'taki Malatya maçından bu yana Süper Lig'de gol atamayan Nwakaeme, Galatasaray'ı da boş geçti. Çıktığı son 10 lig maçında 2 asisti bulunan Nijeryalı sol kanat, dün üretken olamadı ve beklentileri bir kez daha karşılayamadı.

EŞİTLİKTE AVANTAJ ASLAN'DA

Bordo-mavili takım ikili averajı rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Süper Lig'in ilk yarısında sahasında sarı-kırmızılılara 2-0 yenilen Fırtına 1-1 berabere kaldı. Lig sonunda olası puan eşitliğinde Trabzonspor, Galatasaray'ın arkasında yer alacak.