Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Trabzonspor maçı yorumu! "En çok onu beğendim"

Son dakika spor haberi: Usta yazardan - maçı yorumu! "En çok onu beğendim"

Son dakika spor haberleri... ile , 'in 36. haftasında karşılaştığı derbi mücadelesinde 1-1 berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldılar. 'nin usta yazarlarından de bu maçı değerlendirirken, bordo-mavili takımın o ismine ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 08:11
Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Trabzonspor maçı yorumu! "En çok onu beğendim"

ÖMER ÜRÜNDÜL - HALİL'DE ISRAR EDİLMELİ

Futbol kalitesi düşük, son 25 dakikaya kadar temposuz bir maç izledik. İlk devrede , pozisyon üretemedi. Kopuk kopuk yaptıkları atak girişimleri, rakibin oturmuş iyi yerleşimli alan savunması karşısında etkili olamadı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Trabzonspor maçı yorumu! "En çok onu beğendim"

ise pas yaparak 3. bölgeye yaklaşıyor ama onlar da tedbiri elden bırakmayan 'ın savunması karşısında istedikleri aksiyonları yapamıyorlardı. İlk yarıda hatırda kalan Trabzonspor'un bir şutunda Muslera'nın kurtarışı, bir de Nwakaeme'nin yakından kafayla direğe nişanladığı top.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Trabzonspor maçı yorumu! "En çok onu beğendim"

İkinci yarıda Terim, Feghouli'nin yerine Halil'i aldı. İkinci yarının ilk bölümü yine ilk yarının benzeriydi. Daha sonra riski artırdı. Bu da 'a istediği alanı açtı. Sonuçta Edgar Ie'nin güzel golüyle Trabzonspor öne geçti. Sonrasında Galatasaray risk alarak gol aramaya başladı. Terim, tüm hamleleri denedi. Trabzonspor bu bölümde etkili bir kontratak yapamadı, sadece iyi savunma yapıyordu. Ama uzatmanın son dakikasında Galatasaray beraberliği sağladı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Trabzonspor maçı yorumu! "En çok onu beğendim"

Eğer dün G.Saray 3 puan kaybetseydi şampiyonluk şansı biteceği gibi, ikincilik de zora girecekti. Son anda gelen 1 puan ileride maçlar için az da olsa bir ümit oldu.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Trabzonspor maçı yorumu! "En çok onu beğendim"

Futbolcuların genel performansı iyi değildi. Ben en çok Saracchi ile Halil'i beğendim. Terim'in Halil'de ısrar etmesi gerekiyor. Çünkü Halil'in değişik bir tarzı var ve oynatan ve oynayan santrfor rolünde katkılı. 'dan da en çok Serkan'ı beğendim. Avcı'ya önemli eleştirim var, futboldan kopmuş Afobe'yi oyuna almanın ne anlamı vardı. A.Ömür'ün de tekrar dönmesine çok sevindim.

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