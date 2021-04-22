Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Trabzonspor maçı yorumu! "En çok onu beğendim"

Eğer dün G.Saray 3 puan kaybetseydi şampiyonluk şansı biteceği gibi, ikincilik de zora girecekti. Son anda gelen 1 puan ileride maçlar için az da olsa bir ümit oldu.

Futbolcuların genel performansı iyi değildi. Ben en çok Saracchi ile Halil'i beğendim. Terim'in Halil'de ısrar etmesi gerekiyor. Çünkü Halil'in değişik bir tarzı var ve oynatan ve oynayan santrfor rolünde katkılı. Trabzonspor'dan da en çok Serkan'ı beğendim. Avcı'ya önemli eleştirim var, futboldan kopmuş Afobe'yi oyuna almanın ne anlamı vardı. A.Ömür'ün de tekrar dönmesine çok sevindim.