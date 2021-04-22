Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Trabzonspor maçı yorumu! "En çok onu beğendim"

ÖMER ÜRÜNDÜL - HALİL'DE ISRAR EDİLMELİ
Futbol kalitesi düşük, son 25 dakikaya kadar temposuz bir maç izledik. İlk devrede Galatasaray, pozisyon üretemedi. Kopuk kopuk yaptıkları atak girişimleri, rakibin oturmuş iyi yerleşimli alan savunması karşısında etkili olamadı.
Trabzonspor ise pas yaparak 3. bölgeye yaklaşıyor ama onlar da tedbiri elden bırakmayan Galatasaray'ın savunması karşısında istedikleri aksiyonları yapamıyorlardı. İlk yarıda hatırda kalan Trabzonspor'un bir şutunda Muslera'nın kurtarışı, bir de Nwakaeme'nin yakından kafayla direğe nişanladığı top.
İkinci yarıda Terim, Feghouli'nin yerine Halil'i aldı. İkinci yarının ilk bölümü yine ilk yarının benzeriydi. Daha sonra Galatasaray riski artırdı. Bu da Trabzonspor'a istediği alanı açtı. Sonuçta Edgar Ie'nin güzel golüyle Trabzonspor öne geçti. Sonrasında Galatasaray risk alarak gol aramaya başladı. Terim, tüm hamleleri denedi. Trabzonspor bu bölümde etkili bir kontratak yapamadı, sadece iyi savunma yapıyordu. Ama uzatmanın son dakikasında Galatasaray beraberliği sağladı.