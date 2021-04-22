Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 36. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.

Karşılaşmanın ardından Cumartesi günü Karagümrük ile oynanacak olan maçın hazırlıklarına başlayan bordo mavililerde Abdulkadir Parmak ile ilgili flaş bir karar alındı.

DİSİPLİNSİZ HAREKETTEN KADRO DIŞI

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak bugün düzenlenen antrenmana alınmadı. Yunus Emre Sel'in aktardığı son dakika bilgilerine göre oyuncunun Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarının bu duruma neden olduğu ifade edildi.