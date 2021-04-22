Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Son dakika spor haberi: 'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Son dakika haberi: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, teknik direktör 'nın talebi doğrultusunda disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 19:37 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 19:46
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig'de , 36. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.

Karşılaşmanın ardından Cumartesi günü Karagümrük ile oynanacak olan maçın hazırlıklarına başlayan bordo mavililerde Abdulkadir Parmak ile ilgili flaş bir karar alındı.

DİSİPLİNSİZ HAREKETTEN KADRO DIŞI

Trabzonspor'da bugün düzenlenen antrenmana alınmadı. Yunus Emre Sel'in aktardığı son dakika bilgilerine göre oyuncunun Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarının bu duruma neden olduğu ifade edildi.

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