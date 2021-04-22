Edgar'dan müthiş füze

Busezon başında transfer olduğu Trabzonspor'un vazgeçilmezleri arasına giren Edgar le, günün öne çıkan isimlerinden biri oldu. Karşılaşmanın golsüz devam ettiği 76. dakikada sahneye çıkan Portekizli stoper, ceza yayı çizgisinden öyle bir vurdu ki, Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera'yı çaresiz bıraktı. Attığı golün yanı sıra savunmadaki futboluyla da dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, yaptığı kritik müdahalelerle adından söz ettirdi. 49 kez topla buluşan Edgar, yüzde 93 pas isabetiyle oynadığı 90 dakikada 2 de top uzaklaştırdı. Maçın ardından konuşan yıldız futbolcu, "Attığım gole sevinemedim. Kazansak benim için daha anlamlı olacaktı" dedi.