Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir hayli öfkeliydi. Sözlerine, "Çok sinirli ve üzgünüm" diyerek başlayan Avcı, "Bir puan aldığımız için sinirliyim. Geçen hafta da 95'te gol yedik. Her şeyi doğru yaptık ama anları doğru yapmak diye bir şey var. Geçen hafta orta alanda faul yapmadık, dönüşünde penaltı oldu. Şampiyon olmak için futbolda anları doğru oynayacaksın" dedi. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Rakiplerin üstün olamadığı son 5 maç berabere bitti."



"Yaptığımız her şeyi çöpe attık. Her şeyi yapıyorlar ama son anda kaybediyorlar. Trabzonspor'un forması ağırdır. Mazisi başarılarla doludur. Geriden geldik, yakalayacaktık neredeyse. Gelecek sene bu hedefi yakalamak için koşacağız. Oyunun genelinden memnunum ama anları doğru oynamadığımız için kızgınım. Yediğimiz golün değişikliklerle alakası yok. Bu bir detaytır. Rakip şut atıyor, araya adam sokmayacaksın. Hata, hata, hata... Futbol artık bir akıl oyunudur, kahramanlık oyunu değil."



Abdullah Avcı, dün Galatasaray'a karşı ligde 11. kez rakip oldu . Avcı, sarıkırmızılılara karşı 6. kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Tecrübeli hocanın Cimbom'a karşı 1 galibiyet alırken, 4 de yenilgi yaşadı.