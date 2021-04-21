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Nwakaeme patlayabilir

8 Şubat’taki Malatya maçından bu yana ’de gol atamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray’a bileniyor. Nijeryalı sol kanat, kritik derbide ağları havalandırıp, suskunluğunu bozmak istiyor. Çıktığı son 9 lig karşılaşmasında 2 asisti bulunan Nwakaeme, Avcı’nın en önemli hücum kozlarından biri olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Nwakaeme patlayabilir
8 Şubat'taki Malatya maçından bu yana 'de gol atamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'a bileniyor. Nijeryalı sol kanat, kritik derbide ağları havalandırıp, suskunluğunu bozmak istiyor. Çıktığı son 9 lig karşılaşmasında 2 asisti bulunan Nwakaeme, Avcı'nın en önemli hücum kozlarından biri olacak.
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