Nwakaeme patlayabilir

8 Şubat’taki Malatya maçından bu yana Süper Lig’de gol atamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray’a bileniyor. Nijeryalı sol kanat, kritik derbide ağları havalandırıp, suskunluğunu bozmak istiyor. Çıktığı son 9 lig karşılaşmasında 2 asisti bulunan Nwakaeme, Avcı’nın en önemli hücum kozlarından biri olacak.
8 Şubat'taki Malatya maçından bu yana Süper Lig'de gol atamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'a bileniyor. Nijeryalı sol kanat, kritik derbide ağları havalandırıp, suskunluğunu bozmak istiyor. Çıktığı son 9 lig karşılaşmasında 2 asisti bulunan Nwakaeme, Avcı'nın en önemli hücum kozlarından biri olacak.