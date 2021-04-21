Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan mesaj!

Süper Lig'de son 4 maçtan 4 puan çıkarabilen ve zirve yarışında yara alan Trabzonspor, bugün deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisine sezonun geri kalanı için 'kırılma anı' gözüyle bakıyor. Galatasaray derbisiyle birlikte seri galibiyetler hedefleyen Karadeniz devi, ligi daha üst sıralarda bitirmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon oynadığı 5 derbinin 4'ünü kaybeden bordo-mavililer sadece bir kez galip gelebilmişti. Trabzonspor ilk maçta kaybettiği Cimbom'u deplasmanda mağlup ederek bu alandaki şanssızlığını da kırmak istiyor.

HERKES SONUNA KADAR SAVAŞMALI

Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da Galatasaray derbisi öncesi oyuncularını galibiyete motive ediyor. Tecrübeli hoca, yaptığı konuşmalarda, "Galatasaray'ı yenersek çok şey değişebilir. Gerçek anlamda gücümüzü ve kazanma arzumuzu gösterebileceğimiz bir karşılaşma olacak. Daha önce birçok maçta coşkumuzu ve arzumuzu fazlasıyla göstermiştik. Sizden yine aynısını yapmanızı bekliyorum. Bu formayı giyen herkes sonuna kadar mücadele etmek, savaşmak zorundadır. Bunu herkese gösterin" diye konuştu.

GALİBİYET PLANI

Teknik direktör Abdullah Avcı tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken, sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Başlama düdüğü ile birlikte pres uygulama emri veren bordo-mavili çalıştırıcı, "Rakibe baskı kurmalıyız. Topu kaptıran hemen takibe başlamalı ve birbirinizin boşluğunu doldurmalısınız. Önde basacağız. Rakibin etkili ayaklarına kolay pas ve şut izni vermeyeceğiz. Oyun kurmalarını engelleyeceğiz ve sonuçta kazanacağız" dedi.