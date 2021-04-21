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Abdülkadir Ömür'den maçı öncesi flaş sözler: Kazanmak için geldik!

'da son dakika haberi... Bordo mavililerin yıldızı Abdülkadir Ömür, maçı öncesi konuştu. Genç yetenek yaptığı konuşmada, "Kazanmak için geldik." dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 18:10 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 18:16
Abdülkadir Ömür'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler: Kazanmak için geldik!

'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, - Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Uzun bir sakatlıktan sonra geçen hafta kısa bir süre oynadım, beraberlikle ayrıldık. Ameliyattan sonra çok çalıştım. Bugün hocam beni kadroya aldı. Kazanmak için geldik. Hocam şans verirse takımıma katkı sağlamak istiyorum.

Galatasaray, iyi bir takım. Burada oynadığımız son maçı 3-1 kazandık, gollüydü. Üst üste beraberlik alıyoruz ama iyi bir takımız, bunu herkes biliyor. Sadece gol atma konusunda sıkıntımız var.

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