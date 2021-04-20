Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Galatasaray deplasmanında 3 puan peşinde!

Son dakika spor haberleri: deplasmanında 3 puan peşinde!

’in 36’ncı haftasında deplasmanda ’a konuk olacak olan , hem bu sezonki derbi galibiyeti özlemine hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör ile dış sahada mağlubiyet yüzü görmeyen Fırtına, Galatasaray karşısında sürdürmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 11:26
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Galatasaray deplasmanında 3 puan peşinde!

'de son 4 maçını beraberlikle tamamlayan , deplasmanda 'a konuk olacak. Bu sezon ezeli rakipleri , Galatasaray ve ile oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybeden ve yalnızca birini kazanabilen bordo-mavililer, hem derbi galibiyeti özlemini hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini noktalamak istiyor. 'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem düdük çalacak.

5 DERBİNİN 4'ÜNÜ KAYBETTİ
Trabzonspor ezeli rakipleri olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılırken, sadece 1'ini kazanabildi. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ve ikinci yarıda rakibini 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ayrılırken, Galatasaray ile oynanan ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı da 2-0 mağlup tamamlamıştı.

11'DE 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi 'un sakatlığı bulunurken, kart cezalısı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Hugo'nun yanı sıra tedavileri tamamlanan ile Afobe'nin de takıma dönmesi bekleniyor. Teknik direktör 'nın, ligde son olarak ile oynanan maçın 11'inden farklı olarak Galatasaray karşısında savunmada 'nin yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Hugo'ya, orta sahada 'in yerine Berat'a ve hücum hattında da cezalı Yusuf'un yerine sakatlığının ardından takıma dönmeye hazırlanan Ekuban'a forma vermesi bekleniyor.

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