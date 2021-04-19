Trabzonspor'un ilk 2 transferi belli oldu! Ağaoğlu müjdeyi vermişti...

Karadeniz temsilcisi gelecek sezonun kadrosunu erkenden inşa etmek için kolları sıvadı. Sezon ortasında devraldığı takımı üst sıralara oynatan teknik direktör Abdullah Avcı gelecek yıl kadrosuyla erken çalışmak istediğini yönetime iletmişi.
Kendi kurmayları ve scout ekibinin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan isimlerle görüşmeler bir bir devam ederken, müjdeyi geçtiğimiz gün başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili camiaya duyurdu. Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Haziran ayındaki kampa 4 transferi yetiştireceğiz" demişti.
ÖN PROTOKOLLER TAMAM
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda düşünmediği Joao Pereira'yı devre arasında göndermişti. Yerine Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ı oynattı. Ancak buraya yeniden tecrübeli bir isim istediğini kaydetti.