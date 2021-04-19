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'un ilk 2 transferi belli oldu! Ağaoğlu müjdeyi vermişti...

'da son dakika haberi... Başkan Ağaoğlu, "Haziran ayındaki kampa 4 transferi yetiştireceğiz" demişti. 31 yaşındaki sağ bek ile 30’luk forvet ile ön anlaşma yapıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'un ilk 2 transferi belli oldu! Ağaoğlu müjdeyi vermişti...

Karadeniz temsilcisi gelecek sezonun kadrosunu erkenden inşa etmek için kolları sıvadı. Sezon ortasında devraldığı takımı üst sıralara oynatan teknik direktör Abdullah Avcı gelecek yıl kadrosuyla erken çalışmak istediğini yönetime iletmişi.

Trabzonspor'un ilk 2 transferi belli oldu! Ağaoğlu müjdeyi vermişti...

Kendi kurmayları ve scout ekibinin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan isimlerle görüşmeler bir bir devam ederken, müjdeyi geçtiğimiz gün başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili camiaya duyurdu. Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Haziran ayındaki kampa 4 transferi yetiştireceğiz" demişti.

Trabzonspor'un ilk 2 transferi belli oldu! Ağaoğlu müjdeyi vermişti...

ÖN PROTOKOLLER TAMAM
'da teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda düşünmediği Joao Pereira'yı devre arasında göndermişti. Yerine Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ı oynattı. Ancak buraya yeniden tecrübeli bir isim istediğini kaydetti.

Trabzonspor'un ilk 2 transferi belli oldu! Ağaoğlu müjdeyi vermişti...

Fırtına rotasını Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bruno 'e kırdı ve transferi olumlu şekilde noktaladı. Bordo-mavililer yıllık 1.8 milyon Euro'dan yıldız sağ bek ile anlaşmaya vardı. Ağaoğlu'nun müjdesini verdiği diğer isim ise devre arasında da istenen ancak Kasımpaşa'nın bırakmadığı .

Trabzonspor'un ilk 2 transferi belli oldu! Ağaoğlu müjdeyi vermişti...

BÜYÜK GÜÇ KATACAK
'un 3 yıllık anlaşmaya vardığı Bruno ismi taraftarı da heyecanlandırdı. Otoriteler de "Peres fizik kalitesi çok yüksek bir oyuncu. Süper Lig'e ciddi kalite katacak" yorumları yaptı.

Trabzonspor'un ilk 2 transferi belli oldu! Ağaoğlu müjdeyi vermişti...

ASIL FORVET KOITA DEĞİL
Bordo-mavililer, Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e gidişinin ardından yerini Benik Afobe ile doldurmaya çalışmıştı. Ancak Afobe dertlere derman olamadı. Djaniny Semedo hücumu sırtladı. , Kasımpaşa'dan ile anlaşmaya vardı ancak Fırtına'nın ana forveti daha kariyerli bir isim olacak.

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