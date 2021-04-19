Trabzonspor'un ilk 2 transferi belli oldu! Ağaoğlu müjdeyi vermişti...

Fırtına rotasını Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bruno Peres'e kırdı ve transferi olumlu şekilde noktaladı. Bordo-mavililer yıllık 1.8 milyon Euro'dan yıldız sağ bek ile anlaşmaya vardı. Ağaoğlu'nun müjdesini verdiği diğer isim ise devre arasında da istenen ancak Kasımpaşa'nın bırakmadığı Fode Koita.

BÜYÜK GÜÇ KATACAK

Trabzonspor'un 3 yıllık anlaşmaya vardığı Bruno Peres ismi taraftarı da heyecanlandırdı. Otoriteler de "Peres fizik kalitesi çok yüksek bir oyuncu. Süper Lig'e ciddi kalite katacak" yorumları yaptı.