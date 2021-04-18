Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor'un Hatayspor'la 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı!

Bordo-mavilerin öne geçtikten sonra oyunu geride kabul etmesi, ikinci golü düşünmemesi, skoru koruma içgüdüsüyle geriye yaslanması gol yemesine neden oldu. Edgar'ın topu ıskalaması gibi diğer oyuncuların da panikten yerleşim hatası yapmaları, rakibi önde karşılamak yerine geriye kaçarak ceza sahasına sokması da Trabzon'un hatalarındandı. Maçı bitirme adına girdikleri stres, sayısal çoğunlukları olmasına rağmen penaltı yaptırmalarına ve maçı berabere bitirmelerine neden oldu.
Hakem Zorbay Küçük; 'Kamil Ahmet topa değdi' diye Uğurcan'ın kurtardığı penaltıyı tekrarlattı. Bu kararın doğru olup olmadığından ziyade esas sorgulanması gereken Trabzonspor'un son yıllarda sıkça hakem kararlarında DENEY olarak kullanılması! İlk kararlar, enteresan işlerin sürekli Trabzon aleyhine saha içinde uygulanıyor olması nasıl açıklanır bilemiyorum! Hakem kararlarından çokça canı yanmış bir takımın, saha içinde bu kadar didik didik edilmesi futbol adına hiç adaletli değil.
NECMİ PEREKLİ - GALİBİYETE HASRET
Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile zirve yarışının gerisinde kalan bordo-mavili takımda ilk hedef ligi ilk dört içinde tamamlayıp, Avrupa kupalarına takılmak gibi gözüküyor. Trabzonspor artık ne yapsa, kimi oynatsa ve kimle oynasa adeta berabere bitirecek diye tırnaklarımızı yer olduk. Tabii geriden gelen takımların performans durumlarına baktığımızda hallerinden hiç de şikayetçi gibi değiller, yerlerinden memnunlar. Bu durumda Trabzonspor'u dördüncülük sandalyesinde rahatsız edecek birisi gözükmüyor.