Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor'un Hatayspor'la 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı!

Maçın kontrolü büyük oranda konuk takım Hatayspor'daydı. Trabzonspor kendi sahasında oynadı evet ama ne galibiyet, ne gol atmak ne de taraftarını bir nebze olsun güldürmek gibi bir amacının olmadığını bizlere gösterdi. Bu şartlar altında bu takımın bundan daha ileri oynaması da mümkün değil. Zira sezonu bir an evvel bitirmenin derdine düşmüş gibi bir halleri var. Fakat taraftar yine beyhude bir şekilde yine takımından galibiyet ve Abdullah hocanın ilk geldiği maçlardaki performansı bekler oldu. Abdullah hocaya şunu hatırlatmak isterim. Bu beraberliklerle ilgili ne olur hiçbir bahane üretme.

Bir takımın düzeni ile bu kadar fazla oynanması halinde başarının gelmeyeceğini Abdullah Avcı gibi bir futbol adamı bilmeyecek de kim bilecek. Abdulkadir Parmak'ı son demlerde oyundan hangi mantıkla alırsınız. Zaten kendileri hakkında oyunda kontrolü düşünülen birkaç adamdan biri de bu. Onu da oyundan alınca rakip takım savunması ile birlikte elbette rahat nefes alıp rahatça arkaya yaslanıyor.