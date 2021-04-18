Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tayken de istemişti! Abdullah Avcı talimatı verdi 'Onu alın'

Son dakika spor haberi: 'tayken de istemişti! talimatı verdi 'Onu alın'

Son dakika spor haberi... 'de son düzlüğe girilirken kulüpler transfer konusunda girişimlerini hızlandırmış durumda. Özellikle ligin dev kulüpleri temaslarını sıklaştırırken, karadeniz ekibi 'da da birçok isim masada. İşte bordo-mavililerin transfer gündemi... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 09:44
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tayken de istemişti! Abdullah Avcı talimatı verdi 'Onu alın'

'de sona yaklaşılırken şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızışmış durumda...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tayken de istemişti! Abdullah Avcı talimatı verdi 'Onu alın'

Bitime 6 hafta kala yeni sezon için kolları sıvayan ekipler temaslarını sıklaştırırken, transfer söylentileri de artmaya başlamış durumda.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tayken de istemişti! Abdullah Avcı talimatı verdi 'Onu alın'

Bu ekiplerden biri de topladığı 59 puanla 4. sırada yer alan karadeniz ekibi ...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tayken de istemişti! Abdullah Avcı talimatı verdi 'Onu alın'

teknik direktörü 'nın takip ettiği bir başka oyuncu ise Braga'da kiralık oynayan Sporting'in Slovak oyuncusu Andraz Sporar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tayken de istemişti! Abdullah Avcı talimatı verdi 'Onu alın'

Mouseset, Sherif ve Kenan Karaman'ı izleyen Avcı, Sporar'ı da unutmadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tayken de istemişti! Abdullah Avcı talimatı verdi 'Onu alın'

Son dönemde 'la sürekli iş birliği yapan Portekiz ekibi, Braga'da 5 gol ve 4 asistle oynayan Slovak golcüyü siyah-beyazlılara önermişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tayken de istemişti! Abdullah Avcı talimatı verdi 'Onu alın'

Sergen Yalçın'ın başka oyuncularda gözü olduğu için veto etti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tayken de istemişti! Abdullah Avcı talimatı verdi 'Onu alın'

Ancak Avcı geçen sezon 'ı çalıştırırken istediği Sporar'ın, menajerler tarafından Beşiktaş'ın önüne getirilmesi üzerine bir görüşme yaptı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tayken de istemişti! Abdullah Avcı talimatı verdi 'Onu alın'

Sporar'ın transferi konusunda neler yapabilecekleri konusunda bilgi toplamasını talep etti.

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