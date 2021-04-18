Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tayken de istemişti! Abdullah Avcı talimatı verdi 'Onu alın'

Süper Lig'de sona yaklaşılırken şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızışmış durumda...
Süper Lig'de sona yaklaşılırken şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızışmış durumda...
Bitime 6 hafta kala yeni sezon için kolları sıvayan ekipler temaslarını sıklaştırırken, transfer söylentileri de artmaya başlamış durumda.
Bu ekiplerden biri de topladığı 59 puanla 4. sırada yer alan karadeniz ekibi Trabzonspor...
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın takip ettiği bir başka oyuncu ise Braga'da kiralık oynayan Sporting'in Slovak oyuncusu Andraz Sporar...
Mouseset, Sherif ve Kenan Karaman'ı izleyen Avcı, Sporar'ı da unutmadı.
Son dönemde Beşiktaş'la sürekli iş birliği yapan Portekiz ekibi, Braga'da 5 gol ve 4 asistle oynayan Slovak golcüyü siyah-beyazlılara önermişti.
Sergen Yalçın'ın başka oyuncularda gözü olduğu için veto etti.
Ancak Avcı geçen sezon Beşiktaş'ı çalıştırırken istediği Sporar'ın, menajerler tarafından Beşiktaş'ın önüne getirilmesi üzerine bir görüşme yaptı.
Sporar'ın transferi konusunda neler yapabilecekleri konusunda bilgi toplamasını talep etti.
Avcı, Beşiktaş'ta olmasa bile Trabzonspor'da Sporar'la çalışma fırsatı bulabilir.