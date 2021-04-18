Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tayken de istemişti! Abdullah Avcı talimatı verdi 'Onu alın'

Sergen Yalçın'ın başka oyuncularda gözü olduğu için veto etti.

Ancak Avcı geçen sezon Beşiktaş'ı çalıştırırken istediği Sporar'ın, menajerler tarafından Beşiktaş'ın önüne getirilmesi üzerine bir görüşme yaptı.