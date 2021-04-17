Trabzonspor zinciri kırmak istiyor! İşte Abdullah Avcı'nın Hatayspor maçı 11'i

Süper Lig'deki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bugün Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Karadeniz devi kazanarak beraberlik zincirini kırmayı ve yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligin ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile yükselişe geçen ve zirve yarışına ortak olan bordomavililer, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Ligin 31. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yendikten sonra, sırasıyla Demir Grup Sivasspor'la 0-0, Kayserispor'la 1-1 ve Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı idaresinde ilk kez art arda 3 maçta galibiyet alamadı.



TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon Berat ,A. Parmak, Yusuf Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny



Hatayspor: Munir, Pablo, Mesut, Yusuf, Popov, Aabid, Akintola, Traore, Ribeiro, Boupendza, Diouf



HASRET SONA ERMELİ

Galibiyet hasreti çeken bordo-mavili takım, kötü gidişatı sona erdirmenin mücadelesini verecek. Trabzonspor, ligi ilk 4 içerisinde bitirme açısından da bir an önce toparlanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ligde 58 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, 52 puanla 5. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'un kendisini yakalamasını istemiyor.



ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

Süper Lig'in 35. haftasında bugün ve yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre bugün saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Bordo-mavililer daha önce Küçük ile çıktığı 6 maçı da kazandı.



NWAKAEME'NİN GOL ORUCU

Süper Lig'de 8 maçtır gol atamayan Nwakaeme, Hatayspor sınavında bu özleme son vermek istiyor. Bu sezon ligde 6 kez fileleri sarsan ve 7 de asisti bulunan 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat son golünü ligin 24. haftasında deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçında atmıştı. Nwakaeme'nin bugün yeniden sahne alması bekleniyor.



FIRTINA'DA HEDEF 61 PUAN

Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik alan ve 7 kez kaybeden Trabzonspor, attığı 40 gole karşılık kalesinde ise 31 gol gördü. 58 puan toplayan bordo-mavililer konuk edeceği Hatayspor'u yenmesi halinde puanını 61'e çıkartacak ve plaka diyecek.



İKINCI YARI DAHA ÇOK ATTI

Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 33 maçta bulduğu 40 golün 19'unu ilk yarıda attı. 21 gol ise ikinci yarılarda geldi. Karadeniz ekibi, 1-15 dakikaları arası 1, 16-30 arası 10, 31-45 arası 8, 46-60 arası 7, 61-75 arası 7, 76-90 arası da 7 kez fileleri sarstı.



TAKIMDA 3 EKSİK VAR

Sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile kart cezalısı Vitor Hugo, bugünkü maçta takımda yer alamayacak. Önceki günkü çalışmaya katılamayan ve salonda tedavisi yapılan Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.



40 ATTI 31 YEDİ

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik alan ve 7 kez kaybeden Trabzonspor, attığı 40 gole karşılık ise kalesinde 31 gol gördü. Zirve mücadelesi veren ilk 4 takım arasında en az golü atan takım bordo-mavililer oldu.