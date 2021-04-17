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zinciri kırmak istiyor! İşte 'nın maçı 11'i

Son 3 lig maçından beraberlikle ayrılan , 'u devirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. ’da hedef, zinciri kırmak. Hatayspor ise güçlü rakibi karşısında kazanmayı amaçlıyor. Zorlu mücadele öncesi iki takım teknik direktörü de sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor-Hatayspor maçında muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor zinciri kırmak istiyor! İşte Abdullah Avcı'nın Hatayspor maçı 11'i

'deki son 3 maçından beraberlikle ayrılan , bugün 'u ağırlıyor. Karadeniz devi kazanarak beraberlik zincirini kırmayı ve yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligin ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen teknik direktör ile yükselişe geçen ve zirve yarışına ortak olan bordomavililer, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Ligin 31. haftasında 'nü 4-1 yendikten sonra, sırasıyla la 0-0, 'la 1-1 ve 'la 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı idaresinde ilk kez art arda 3 maçta galibiyet alamadı.

TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon Berat ,A. Parmak, Yusuf Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Hatayspor: Munir, Pablo, Mesut, Yusuf, Popov, Aabid, Akintola, Traore, Ribeiro, Boupendza, Diouf

HASRET SONA ERMELİ
Galibiyet hasreti çeken bordo-mavili takım, kötü gidişatı sona erdirmenin mücadelesini verecek. Trabzonspor, ligi ilk 4 içerisinde bitirme açısından da bir an önce toparlanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ligde 58 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, 52 puanla 5. sırada bulunan 'un kendisini yakalamasını istemiyor.


ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK
Süper Lig'in 35. haftasında bugün ve yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre bugün saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında düdük çalacak. Bordo-mavililer daha önce Küçük ile çıktığı 6 maçı da kazandı.

NWAKAEME'NİN GOL ORUCU
Süper Lig'de 8 maçtır gol atamayan Nwakaeme, Hatayspor sınavında bu özleme son vermek istiyor. Bu sezon ligde 6 kez fileleri sarsan ve 7 de asisti bulunan 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat son golünü ligin 24. haftasında deplasmandaki maçında atmıştı. Nwakaeme'nin bugün yeniden sahne alması bekleniyor.


FIRTINA'DA HEDEF 61 PUAN
Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik alan ve 7 kez kaybeden Trabzonspor, attığı 40 gole karşılık kalesinde ise 31 gol gördü. 58 puan toplayan bordo-mavililer konuk edeceği Hatayspor'u yenmesi halinde puanını 61'e çıkartacak ve plaka diyecek.

İKINCI YARI DAHA ÇOK ATTI
Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 33 maçta bulduğu 40 golün 19'unu ilk yarıda attı. 21 gol ise ikinci yarılarda geldi. Karadeniz ekibi, 1-15 dakikaları arası 1, 16-30 arası 10, 31-45 arası 8, 46-60 arası 7, 61-75 arası 7, 76-90 arası da 7 kez fileleri sarstı.


TAKIMDA 3 EKSİK VAR
Sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile kart cezalısı Vitor Hugo, bugünkü maçta takımda yer alamayacak. Önceki günkü çalışmaya katılamayan ve salonda tedavisi yapılan Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

40 ATTI 31 YEDİ
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik alan ve 7 kez kaybeden Trabzonspor, attığı 40 gole karşılık ise kalesinde 31 gol gördü. Zirve mücadelesi veren ilk 4 takım arasında en az golü atan takım bordo-mavililer oldu.

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