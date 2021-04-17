Trabzonspor Peres transferinde prensip anlaşmasına vardı!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Trabzon'un transfer çalışmalarında hareketli günler yaşanıyor. Karadeniz devinin kurmayları, uzun zamandır görüşme halinde olunan Senegalli sağ bek Sabaly ile fiyat konusunda anlaşamayınca Bruno Peres ile temas kurmuştu. Tarafların görüşmeleri son günlerde iyice hızlandı. Peres'in kulübü Roma ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsat bilen yönetim, imza parası dahil yıllık 1.8 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme önerisi sundu.



GÖRÜŞMELER ONLINE YAPILDI

31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek oyuncusu, ailesiyle yaptığı değerlendirmeler sonrası olumlu dönüş yaptı. Bunun üzerine son detaylar için Peres'in menajeri İstanbul'a geldi ve prensipte anlaşma sağlandı. Trabzonsporlu yöneticilerin de Peres ile görüşmek üzere İtalya'ya gitme düşüncesinde olduğu ancak pandemi nedeniyle bunun gerçekleşmemesi üzerine tüm görüşmelerin görüntülü konuşma üzerinden yapıldığı ifade edildi. Tarafların sezon sonunda yeniden bir araya geleceği ve resmi imzaların atılacağı belirtildi.



31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek oyuncusu, ailesiyle yaptığı değerlendirmeler sonrası olumlu dönüş yaptı. Bunun üzerine son detaylar için Peres'in menajeri İstanbul'a geldi ve prensipte anlaşma sağlandı. Trabzonsporlu yöneticilerin de Peres ile görüşmek üzere İtalya'ya gitme düşüncesinde olduğu ancak pandemi nedeniyle bunun gerçekleşmemesi üzerine tüm görüşmelerin görüntülü konuşma üzerinden yapıldığı ifade edildi. Tarafların sezon sonunda yeniden bir araya geleceği ve resmi imzaların atılacağı belirtildi.



BU sezon Roma formasıyla 11'i Avrupa Ligi olmak üzere 36 maça çıkan Bruno Peres, 2 gol attı ve 4 de asist yaptı. Toplam 2 bin 59 dakika sahada kalan Peres, İtalyan kulübünde bulunan 3 sağ bek oyuncusu arasında en çok forma giyen isim olmayı da başardı. 1.78 boyundaki savunmacı, 4 yıldır Roma formasını terletiyordu.



MENAJER İKİ HAFTA İTALYA'DA KALDI

Bu transferin perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Trabzonspor tarafından yetki verilen menajer, İtalya'da iki hafta boyunca görüşme yaptı.