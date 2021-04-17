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transferinde prensip anlaşmasına vardı!

ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı savunmacı, bordo-mavililerin yıllık 1.8 milyon euro’dan 3 senelik teklifini kabul etti. Resmi imzaların sezon sonunda atılacağı kaydedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor Peres transferinde prensip anlaşmasına vardı!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kollarını sıvayan 'un transfer çalışmalarında hareketli günler yaşanıyor. Karadeniz devinin kurmayları, uzun zamandır görüşme halinde olunan Senegalli sağ bek Sabaly ile fiyat konusunda anlaşamayınca Bruno ile temas kurmuştu. Tarafların görüşmeleri son günlerde iyice hızlandı. Peres'in kulübü ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsat bilen yönetim, imza parası dahil yıllık 1.8 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme önerisi sundu.

GÖRÜŞMELER ONLINE YAPILDI
31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek oyuncusu, ailesiyle yaptığı değerlendirmeler sonrası olumlu dönüş yaptı. Bunun üzerine son detaylar için Peres'in menajeri 'a geldi ve prensipte anlaşma sağlandı. Trabzonsporlu yöneticilerin de Peres ile görüşmek üzere 'ya gitme düşüncesinde olduğu ancak pandemi nedeniyle bunun gerçekleşmemesi üzerine tüm görüşmelerin görüntülü konuşma üzerinden yapıldığı ifade edildi. Tarafların sezon sonunda yeniden bir araya geleceği ve resmi imzaların atılacağı belirtildi.

31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek oyuncusu, ailesiyle yaptığı değerlendirmeler sonrası olumlu dönüş yaptı. Bunun üzerine son detaylar için Peres'in menajeri İstanbul'a geldi ve prensipte anlaşma sağlandı. Trabzonsporlu yöneticilerin de Peres ile görüşmek üzere İtalya'ya gitme düşüncesinde olduğu ancak pandemi nedeniyle bunun gerçekleşmemesi üzerine tüm görüşmelerin görüntülü konuşma üzerinden yapıldığı ifade edildi. Tarafların sezon sonunda yeniden bir araya geleceği ve resmi imzaların atılacağı belirtildi.

BU sezon Roma formasıyla 11'i olmak üzere 36 maça çıkan , 2 gol attı ve 4 de asist yaptı. Toplam 2 bin 59 dakika sahada kalan Peres, kulübünde bulunan 3 sağ bek oyuncusu arasında en çok forma giyen isim olmayı da başardı. 1.78 boyundaki savunmacı, 4 yıldır Roma formasını terletiyordu.

MENAJER İKİ HAFTA İTALYA'DA KALDI
Bu transferin perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. tarafından yetki verilen menajer, İtalya'da iki hafta boyunca görüşme yaptı.

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