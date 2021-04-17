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'un yıldızı Bakasetas iç sahada coşuyor

'de toplam 13 kez rakip ağları sarsan bordo mavililerin Yunan 10 numarası, söz konusu gollerin 9’unu iç sahada oynanan mücadelelerde buldu. Bakasetas, maçında 'nın en önemli kozlarından biri olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 07:12
Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas iç sahada coşuyor
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'in 35. haftasında bugün 'u konuk edecek 'da teknik direktör 'nın en önemli kozlarından biri Bakasetas olacak. Yunan maestro, sezonun ilk yarısında formasını giydiği 'da 7 gole imza atarken, devre arasında transfer olduğu Trabzonspor'da ise 6 defa sahne aldı. ekibinin sahasındaki son 8 golün yarısı da Bakasetas'tan geldi. 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer adına attığı 6 golün 4'ünü 'daki karşılaşmalarda kaydetti. Süper Lig'de toplam 13 kez rakip ağları sarsan bordo-mavililerin Yunan 10 numarası, söz konusu gollerin 9'unu iç sahada oynanan mücadelelerde buldu.

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