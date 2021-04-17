Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas iç sahada coşuyor

Süper Lig'in 35. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın en önemli kozlarından biri Bakasetas olacak. Yunan maestro, sezonun ilk yarısında formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor'da 7 gole imza atarken, devre arasında transfer olduğu Trabzonspor'da ise 6 defa sahne aldı. Karadeniz ekibinin sahasındaki son 8 golün yarısı da Bakasetas'tan geldi. 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer adına attığı 6 golün 4'ünü Trabzon'daki karşılaşmalarda kaydetti. Süper Lig'de toplam 13 kez rakip ağları sarsan bordo-mavililerin Yunan 10 numarası, söz konusu gollerin 9'unu iç sahada oynanan mücadelelerde buldu.