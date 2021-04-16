Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Ali Sürmen: Çok bedel ödedik

'da : Çok bedel ödedik

: Haksızlık karşısında insanlarımız intihar etti. Şampiyonluklarımız çalındı. Bizdeki kurullar taraflı. Davul da tokmak da aynı yerde. Böyle gitmez.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'da Ali Sürmen: Çok bedel ödedik

Divan Kurulu Başkanı , çok önemli açıklamalar yaptı. Sürmen, 'un şikayeti ve bu konudaki açıklamalarından dolayı disipline sevk edilmesiyle ilgili, " 'Atanmış kurullar taraflı olur' dedi. Bizdeki kurullara baktığımız zaman, federasyonun statüsünde de başkan tarafından liste teklif edilir ve yönetim kabul eder. Davul da tokmak da aynı yerde. Bu atanan kurulların süreleri başkanın süresiyle sınırlıdır. Bu kurulların tarafsız olması mümkün mü? Başkanımız de bu konuyu FIFA'ya taşıdı. Trabzonspor camiası çok bedel ödedi" ifadesini kullandı.

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Sürmen şöyle devam etti: " başkanına soruyorum. Yaz döneminde başkanı 'Başka takımlar lehine onları güçlendirmek adına futbolcu verdik' demişti. Bu nedir? ve 'ın transfer limitlerini gizli tutarak, lisanslarının iptal edilmesini engellemek için hülle yapmaktır. Biz bunu TFF'ye bildirdik ve talimatlara aykırılığı anlattık. Bize cevap vermeyen TFF biz bu konuları dile getiriyoruz diye beni de disipline sevk etti."

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