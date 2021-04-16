Trabzonspor'da Ali Sürmen: Çok bedel ödedik

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, çok önemli açıklamalar yaptı. Sürmen, Trabzonspor'un FIFA şikayeti ve bu konudaki açıklamalarından dolayı disipline sevk edilmesiyle ilgili, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 'Atanmış kurullar taraflı olur' dedi. Bizdeki kurullara baktığımız zaman, federasyonun statüsünde de başkan tarafından liste teklif edilir ve yönetim kabul eder. Davul da tokmak da aynı yerde. Bu atanan kurulların süreleri başkanın süresiyle sınırlıdır. Bu kurulların tarafsız olması mümkün mü? Başkanımız Ahmet bey de bu konuyu FIFA'ya taşıdı. Trabzonspor camiası çok bedel ödedi" ifadesini kullandı.



FENERBAHÇE İÇİN HÜLLE YAPILDI

Sürmen şöyle devam etti: "TFF başkanına soruyorum. Yaz döneminde Kasımpaşa başkanı 'Başka takımlar lehine onları güçlendirmek adına futbolcu verdik' demişti. Bu nedir? F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer limitlerini gizli tutarak, lisanslarının iptal edilmesini engellemek için hülle yapmaktır. Biz bunu TFF'ye bildirdik ve talimatlara aykırılığı anlattık. Bize cevap vermeyen TFF biz bu konuları dile getiriyoruz diye beni de disipline sevk etti."