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'de yarın 'u ağırlayacak

Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan , 'in 35. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 10:25 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 22:39
Trabzonspor Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

, 'in 35. haftasında yarın Atakaş 'u konuk edecek.

'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, rakibini yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor.

ekibi, ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve ile kart cezalısı , takımda yer alamayacak. Dünkü çalışmaya katılamayan ve salonda tedavisi yapılan 'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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