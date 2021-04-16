Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür sevinci! Hatayspor maçında...

Trabzonspor'un yıldız ismi Abdulkadir Ömür, Ligin ilk yarısında oynanan Konyaspor karşılaşmasında sakatlanmış ve 2,5 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Trabzonspor bugün yayınladığı video ile yıldız oyuncunun dönüşünü duyurdu.

Abdulkadir Ömür'ün geri dönüş sürecinde yaşadıklarını ve çalışmalarının gösterildiği video da Ömür "Geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. Tarih 28 Mart 2021. Konyaspor maçından sonraki sakatlıktan sonra ilk defa kramponları giydim. Yaklaşık 2,5 aydır çok sıkı çalışıyorum. Futbolu takım arkadaşlarımı çok özledim. Avrupa Şampiyonası hayalim var. Tekrar güçlü bir şekilde dönüp Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyorum ve kendimi ve Trabzonspor'u temsil etmek istiyorum." İfadelerini kullandı.

HATAY MAÇINDA KADRODA

A Spor'un haberine göre; sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalarına devam eden Abdülkadir Ömür'ün, Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Hatayspor maçında kadroda yer alacak.