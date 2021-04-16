"Abdullah Avcı ile başarı gelecek"

Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, "Trabzonspor'un da Abdullah Avcı'nın da Türk futbolundan alacağı var. Başarının geleceğine inanıyorum" diye konuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı'yı uzun yıllardır görev aldığı yerlerde takip ettiğini belirten Bayraktar, şunları söyledi: "Başarılı ancak başarılarını taçlandıramamış bir kişi olarak görüyordum. İlkeli, karşı tarafa kendi düşüncesini aktaran ve sinerji yaratan bir karakteri var. Zaten oyuncu grubunun geri dönüşleri de bu düşüncemi teyit eder nitelikte. Bazen insanların ve kurumların futboldan, özellikle Türk futbolundan manevi olarak alacakları olur. Sayın Abdullah Avcı ve Trabzonspor bu noktada birleşmiştir. Ben başarının geleceğine inanıyorum."