Trabzonspor kötü gidişatı durdurmak istiyor

Galibiyet hasreti çeken bordo-mavili takım, kötü gidişatı sona erdirmenin mücadelesini verecek. Trabzonspor, ligi ilk 4 içerisinde bitirme açısından da bir an önce toparlanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ligde 58 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, 52 puanla 5. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'un kendisini yakalamasını istemiyor.



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Trabzonspor, zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında en çok beraberlik yaşayan takım oldu. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 10 beraberlik alırken, deplasmanda oynadığı son 3 maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı.