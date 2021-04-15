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kötü gidişatı durdurmak istiyor

Galibiyet hasreti çeken bordo-mavili takım, kötü gidişatı sona erdirmenin mücadelesini verecek. , ligi ilk 4 içerisinde bitirme açısından da bir an önce toparlanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor kötü gidişatı durdurmak istiyor

Galibiyet hasreti çeken bordo-mavili takım, kötü gidişatı sona erdirmenin mücadelesini verecek. , ligi ilk 4 içerisinde bitirme açısından da bir an önce toparlanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ligde 58 puanla 4. sırada yer alan ve kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, 52 puanla 5. sırada bulunan 'un kendisini yakalamasını istemiyor.

BERABERLIĞE ABONE
Trabzonspor, zirve mücadelesi veren , ve arasında en çok beraberlik yaşayan takım oldu. Bordo-mavililer, 'de 10 beraberlik alırken, deplasmanda oynadığı son 3 maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı.

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