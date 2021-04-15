Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kenan Karaman için geri sayımda!

Son dakika spor haberleri: için geri sayımda!

'da teknik direktör ’nın bizzat görüşerek ikna etmeye çalıştığı 27 yaşındaki forvet için yönetim de harekete geçti. Golcü futbolcunun menajeri ile masaya oturuldu. Karaman'ın Avcı ile yaptığı görüşme sonrasında fikrinde önemli değişiklikler meydana geldiği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kenan Karaman için geri sayımda!

Bordo-mavililer, ekibi forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 'ın işini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Avcı. adı kulüpleri ve ekipleriyle anılan 27 yaşındaki forveti bizzat arayarak, "Bize gel" demişti. Bu transfer için yönetim de devreye girdi ve Karaman'ın menajeriyle iletişime geçerek, olası sözleşme süresi konusundaki detayları konuşmaya başladı. Daha önce ve 'nın yanı sıra 'den de teklifler aldığı için çekimser yaklaşan Kenan Karaman'ın da Avcı ile yaptığı görüşme sonrasında fikrinde önemli değişimler meydana geldiği öğrenildi.


, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 1.89 boyundaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almayı planlıyor. 27 yaşındaki forvet bu sezon 24 maçta forma giydi, 7 kez fileleri sarstı ve 2 de asist yaparak 9 gole direkt etki etti.

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