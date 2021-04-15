Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kenan Karaman için geri sayımda!

Bordo-mavililer, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Kenan Karaman'ın işini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Avcı. adı İstanbul kulüpleri ve İtalyan ekipleriyle anılan 27 yaşındaki forveti bizzat arayarak, "Bize gel" demişti. Bu transfer için yönetim de devreye girdi ve Karaman'ın menajeriyle iletişime geçerek, olası sözleşme süresi konusundaki detayları konuşmaya başladı. Daha önce İtalya ve Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den de teklifler aldığı için çekimser yaklaşan Kenan Karaman'ın da Avcı ile yaptığı görüşme sonrasında fikrinde önemli değişimler meydana geldiği öğrenildi.





Trabzonspor, Alman kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 1.89 boyundaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almayı planlıyor. 27 yaşındaki forvet bu sezon 24 maçta forma giydi, 7 kez fileleri sarstı ve 2 de asist yaparak 9 gole direkt etki etti.