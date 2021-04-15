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Son dakika spor haberi: 'dan sağ bek atağı! Başkan doğruladı

Son dakika spor haberi... 'de son düzlüğe girilirken transfer çalışmalarına hız veren kulüplerden karadeniz ekibi özellikle sağ bek mevkisi için girişimlerini hızlandırmış durumda. İşte bordo-mavililerin listesinde bulunan o isim... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 16:36
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan sağ bek atağı! Başkan doğruladı

Listesine yerli ve yabancı birçok ismi ekleyen geçtiğimiz hafta ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşayan 'ı takibe aldı.

Yılmaz'ı ayrıca takımlarından da izliyor.

BAŞKAN TRABZONSPOR'U DOĞRULADI
'un haberine göre; FK Başkanı , Mehmet Yılmaz için Trabzonspor'un ilgisinin olduğunu doğrulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Mehmet Yılmaz takımımızın en eski futbolcularından birisi. Sezon öncesinde de Süper Lig'den teklifler olmasına rağmen burada kaldı ve şampiyon kadroda yer aldı. Mehmet için bizim de kulağımıza Trabzonspor'un ilgilendiği bilgisi dolaylı yollardan geldi." Mehmet Yılmaz'ın istatistikleri Bu sezon Manisa'da 29 maçta süre alan 25 yaşındaki savunmacı 3 gol, 2 asist yaptı.

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