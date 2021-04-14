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'da hedef 'u yenerek beraberlik serisini bitirmek!

Spor Toto 'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü 'la karşılaşacak olan , rakibini mağlup ederek 3 maçlık beraberlik serisine son vermek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:05
Trabzonspor'da hedef Hatayspor'u yenerek beraberlik serisini bitirmek!

'deki son 3 maçından beraberlikle ayrılan , 17 Nisan Cumartesi günü Atakaş 'u ağırlayacağı 35. hafta maçını kazanarak yeniden 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

Ligin ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen teknik direktör ile çıkışa geçen ve zirve yarışına ortak olan bordo-mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı.

Ligin 31. haftasında 'nü 4-1 yendikten sonra, sırasıyla la 0-0, 'la 1-1 ve 'la 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı idaresinde ilk kez art arda 3 maçta galibiyet alamadı.

Galibiyet hasreti çeken bordo-mavili takım, kötü gidişatı sona erdirmenin mücadelesini verecek. Trabzonspor, ligi ilk 4 içerisinde bitirme açısından da bir an önce toparlanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ligde 58 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, 52 puanla 5. sırada bulunan 'un kendisini yakalamasını istemiyor.



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