Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un listesinde olduğu iddia edilen Sega Coulibaly LA Galaxy ile anlaştı

Son dakika spor haberi: 'un listesinde olduğu iddia edilen ile anlaştı

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu öne sürülen Mali asıllı Fransız stoper 'nin, takımlarından ile anlaştığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:46
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un listesinde olduğu iddia edilen Sega Coulibaly LA Galaxy ile anlaştı

'un bir süredir gündeminde yer aldığı iddia edilen ile ilgili dikkat çeken bir haber ortaya atıldı. Fransız basınından Footmercato, 24 yaşındaki Mali asıllı Fransız defans oyuncusunun takımlarından ile anlaştığını duyurdu.

'nin, haziranda ile sözleşmesi sona erecek genç stoperi bir an önce renklerine bağlamak istediği ifade edilirken, Fransız kulübünün de oyuncunun maaşından tasarruf etmek için transfere onay verebileceği bildirildi.

SON DAKİKA