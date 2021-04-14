Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un listesinde olduğu iddia edilen Sega Coulibaly LA Galaxy ile anlaştı

Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer aldığı iddia edilen Sega Coulibaly ile ilgili dikkat çeken bir haber ortaya atıldı. Fransız basınından Footmercato, 24 yaşındaki Mali asıllı Fransız defans oyuncusunun MLS takımlarından LA Galaxy ile anlaştığını duyurdu.

Los Angeles Galaxy'nin, haziranda Nancy ile sözleşmesi sona erecek genç stoperi bir an önce renklerine bağlamak istediği ifade edilirken, Fransız kulübünün de oyuncunun maaşından tasarruf etmek için transfere onay verebileceği bildirildi.