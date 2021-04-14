Forvetler durdu

Süper Lig'in son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor'da, forvetler beklentinin altında kaldı. Ligin ikinci yarısında oynanan 13 haftada Ekuban ve Djaniny 2'şer, Nwakaeme ise 1 gol kaydederek beklenen katkıyı sağlayamadı. Ekuban, ikinci yarıda sadece 4-1 kazanılan MKE Ankaragücü maçında 2 kez sahne alırken, Djaniny ise yine MKE Ankaragücü'ne karşı ve deplasmanda 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında birer kez fileleri havalandırdı. Ligde 9 maçtır gol hasreti yaşayan Nwakaeme ise ikinci yarıdaki tek golünü 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.

40 ATTI, 31 YEDİ

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik alan ve 7 kez kaybeden Trabzonspor, attığı 40 gole karşılık ise kalesinde 31 gol gördü. Zirve mücadelesi veren ilk 4 takım arasında en az golü atan takım bordo-mavililer oldu.

İKİNCİ YARI DAHA ÇOK ATTI

Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 33 maçta bulduğu 40 golün 19'unu ilk yarıda attı. 21 gol ise ikinci yarılarda geldi. Karadeniz ekibi, 1-15 dakikaları arası 1, 16-30 arası 10, 31-45 arası 8, 46-60 arası 7, 61-75 arası 7, 76-90 arası da 7 kez fileleri sarstı.