"Fenerbahçe kolay ligde şampiyon oldu"

28 Nisan tarihinde yapılacak seçimli Divan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan mevcut Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulübün geçmişteki şampiyonluklar için yaptığı başvuruyu değerlendiren Sürmen, şu ifadeleri de kullandı: "Trabzonspor'un tarihine bakıp araştırmaya gerek yok zaten şampiyonlukları var. İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez şampiyon oldu. O dönem İstanbul'da iki tane lig var, F.Bahçe kolay olanında şampiyonluklar almış ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değil. Ama biz TFF'ye güvenmiyoruz. Çünkü F.Bahçe'nin menfaatlerine uygun hareket ediyor."

KİMSE BİZE PARMAK SALLAYAMAZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuru sonrası, kulübün ihracını gündeme getirmesine sert tepki gösteren Ali Sürmen, PFDK'ya sevk edilmişti. Sürmen, PFDK'ya gönderdiği savunmada, "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Kulübün haklılığını her platformda ve her zaman savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.