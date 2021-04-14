Haberler Trabzonspor "Fenerbahçe kolay ligde şampiyon oldu"

" kolay ligde şampiyon oldu"

28 Nisan tarihinde yapılacak seçimli Divan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan mevcut Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 'ni ziyaret etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 20:41 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
"Fenerbahçe kolay ligde şampiyon oldu"

28 Nisan tarihinde yapılacak seçimli Divan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan mevcut Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 'ni ziyaret etti. başta olmak üzere birçok kulübün geçmişteki şampiyonluklar için yaptığı başvuruyu değerlendiren Sürmen, şu ifadeleri de kullandı: "'un tarihine bakıp araştırmaya gerek yok zaten şampiyonlukları var. İdmanocağı 'nde 3 kez şampiyon oldu. O dönem 'da iki tane lig var, kolay olanında şampiyonluklar almış ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değil. Ama biz 'ye güvenmiyoruz. Çünkü F.Bahçe'nin menfaatlerine uygun hareket ediyor."

KİMSE BİZE PARMAK SALLAYAMAZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuru sonrası, kulübün ihracını gündeme getirmesine sert tepki gösteren Ali Sürmen, PFDK'ya sevk edilmişti. Sürmen, PFDK'ya gönderdiği savunmada, "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Kulübün haklılığını her platformda ve her zaman savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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