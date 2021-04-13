Jovetic önerisi

Sörloth’un boşluğunu bir türlü dolduramayan Trabzonspor’a, forvet hattı için bir dünya yıldızı önerildi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:42Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Sörloth'un boşluğunu bir türlü dolduramayan Trabzonspor'a, forvet hattı için bir dünya yıldızı önerildi. Kariyerinde, İnter, Sevilla, Manchester City ve Fiorentina gibi önemli takımların formasını terleten Stevan Jovetic, menajerler aracılığı ile bordomavili kurmayların masasına sunuldu. 2017'den bu yana Monaco'nun formasını giyen Jovetic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 31 yaşında, 1.83 boyundaki Jovetic'in Trabzonspor'a sıcak baktığı bildirildi. Bu sezon Monaco'da 29 maça çıkan Karadağlı forvet, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Jovetic, Karadağ Milli Takımı'nda ise 55 maçta görev yaptı ve 27 kez fileleri sarstı.