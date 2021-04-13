Abdülkadir Ömür geri sayımda
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle tek başına çalışan ve tedavisi önemli oranda tamamlanan Abdülkadir Ömür, bu hafta takımla çalışmaya başlayacak. 21 yaşındaki sağ kanadın mayıs ayının ilk haftasına kadar tam hazır hale getirilmesinin planlandığı ve oyuncunun da kendisine verilen programı harfiyen uyguladığı öğrenildi. Kısa süre içerisinde sahalara dönmek isteyen Ömür’ün tam iyileşmeden riske edilmeyeceği ve bunun için de yapılması gereken çok sayıda kontrolün olduğu ifade edildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:44 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50