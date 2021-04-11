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Son dakika transfer haberi: milli yıldızla görüşmelere başladı

Son dakika haberi: 'de şamoiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde listenin başında ise Umut Meraş bulunuyor. Avcı'nın kadroda görmek istediği yıldız futbolcu için görüşmeler başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 17:07
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor milli yıldızla görüşmelere başladı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan , takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş'ı kadrosuna katmak istiyor.

TEMAS KURULDU

61 Saat'te yer alan habere göre; bordo-mavililer bu noktada ilk teması 'nın başarılı sol beki, Umut Meraş ile yaptı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trabzonspor'un listesinde yer alan Umut Meraş için, Kulübü ile temasa geçen Fırtına, oyuncunun satılık olup olmadığı, satılıksa bonservisi için ne kadar para istediğini sordu. Görüşmelerin devam ettiği bildirilirken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

26 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

altyapısında futbola başlayan Umut Meraş, ardından altyapısına, daha sonra 'a buradan da 'a 525 bin Euro'ya transfer oldu. 2019 yılı transfer sezonunda Fransız kulübü AC Le Havre'ye 1 milyon 300 bin Euro'ya transfer olan milli futbolcu, 2 ligde mücadele eden kulübünde bu sezon 26 maçta forma giydi, 1 gol 1 asiste imza attı.

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