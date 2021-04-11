Hugo kızardı

Trabzonspor’da savunmanın bel kemiği Vitor Hugo, ikinci sarıyı görüp atıldı. Sambacı, Hatay maçında yok.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:25Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
Savunmanın en önemli isimlerinden Vitor Hugo, Çaykur Rizespor maçının 86. dakikasında ikinci sarı kartı görüp oyun dışına gönderildi. Bordo-mavili formayla ligdeki 25. maçına çıkan Brezilyalı stoper, ilk kez kırmızı kart gördü. 68. dakikada Loic Remy'ye faul yapan 29 yaşındaki stoper ilk sarı kartını gördü. 86. dakikada Çaykur Rize'de Michalak kontratağa etkili çıktı. Savunmanın eksik yakalanması nedeniyle Hugo, rakibini arkadan çekerek durdurdu. Hakem Cüneyt Çakır, ikinci sarı kartına başvurdu ve Hugo'yu oyun dışına gönderdi. Tecrübeli stoper, hiç itiraz etmedi ve hızlıca soyunma odasının yolunu tuttu. Teknik Direktör Abdullah Avcı 10 kişi kaldıktan sonra 28'de oyuna aldığı Yusuf Sarı'yı 89'da çıkardı. Hosseini stopere geçti. Hugo, Hatay maçında yok.