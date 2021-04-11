Hasret kaldı!

Trabzonspor hücumda yaşadığı sıkıntıları Çaykur Rizespor deplasmanında da aşamadı. Sivas ile dış sahada golsüz berabere kalan Fırtına ardından evinde Kayserispor ile 1-1'lik eşitliği bozamamıştı. Dün komşusu Rize'yi yenerek hem galibiyet hem de gol hasretine son vermek istiyordu ancak olmadı. Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme'nin yokluğunu da hisseden Trabzonspor, Rize'den 0-0'lık eşitlikle döndü.

45 ŞUT 1 GOL!

Bordo-mavililer Kayserispor ve Rizespor maçlarında toplam 45 şut attı. Bunların 18'i isabetli oldu. Sadece Bakasetas ile tek gol bulabildi. Hücumdaki bu tıkanıklık sebebiyle son 6 haftada alabileceği 18 puanın 11'ini bırakan Trabzonspor zirve yarışının uzağında kaldı. Ligin sonuna doğru gidilirken Karadeniz devi de zorlu bir fikstüre gidiyor. Gelecek 3 maçında Hatay, G.Saray ve Karagümrük ile oynayacak.