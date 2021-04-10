Edgar Ie: Savaşa devam

Trabzonspor'un stoperi Edgar Ie, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ve kendisini en rahat stoper pozisyonunda hissettiğini anlatan 26 yaşındaki savunmacı, "Hangi takımda olursam olayım, ne yapıyor olursam olayım o işi adanmış bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bunun gururunu da yaşıyorum. Dolayısıyla ben de kendi futbol tarzımı böyle tanımlayabilirim. Gençken kanat oyuncusu olarak oynadım ama bu geçmişte kaldı. Şu an kendimi en rahat hissettiğim pozisyon stoper. Fakat maç içinde, maçın gereğine göre, o anki ihtiyaca yönelik bek oynamam gerekirse tabii ki elimden geleni yapmaya çalışırım" diye konuştu.



"TARAFTARIMIZI ÇOK ÖZLEDİK"

Taraftarlara da mesaj gönderen Portekizli yıldız şöyle devam etti; "Taraftarlarımızın eksikliğini çok hissediyoruz. Hep kendime şunu söylüyorum; burada dolu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak harika bir duygu olurdu. Umuyorum ki en kısa sürede, bu pandeminin bitişiyle birlikte, taraftarlarımız dönünce yine harika bir ortam olacak stadyumda. Taraftarlarımız gerçekten bizlere inanılmaz bir destek veriyorlar. Lütfen bu desteğe devam etsinler çünkü bu takım savaşmaya devam edecek. Bir mücadelenin içindeyiz ve bu mücadeleyi sonuna kadar vermek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği olmadan bunu başarabilmemiz mümkün değil. Birlikte daha güçlüyüz."



HUGO İLE SAĞLAM İLİŞKİMİZ VAR

Edgar Ie, savunmadaki partneri Vitor Hugo ile uyumuna ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: "Futbolda iletişim çok önemli. Futbolda karşınızdaki kişiyle konuşabilmek, ne istediğini bilmek ve ne düşündüğünü anlamak çok önemli. Biz de zaten hem aynı dili konuşuyoruz. Hugo'yla hem de birlikte zaman geçirdikten sonra artık ne düşündüğümüzü daha iyi anlayabiliyoruz. Artık nerede olmamız gerektiğini, nerede durmamız gerektiğini konuşmadan da anlayabiliyoruz. Özel bir şey yapmadık belki ama zaman içinde oturan ve şimdi daha da sağlamlaşan bir ilişkimiz oldu."



AVCI İLE ÇALIŞMAK ÇOK İYİ

Abdullah Avcı'nın çok tecrübeli bir teknik direktör olduğuna dikkat çeken Edgar, şu yorumda bulundu: "Geldiği ilk andan itibaren savunma üzerine pek çok çalışma yaptı. Takımımızın savunma olarak toparladığını görebiliyoruz. Zaten oyuncularla iletişimi çok iyi olan bir antrenör. Kendisinin iletişimi ve bize olan yaklaşımından dolayı çok memnunum ve kendisiyle çalışmaktan çok mutluyum. Şu ana kadar çalıştığım hocalar arasında Abdullah Avcı'yı kesinlikle üst sıralara."