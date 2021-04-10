Çaykur Rizespor Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Çaykur Rizespor'da 18' Yasin Pehlivan, 45' Baiano, 71' Selim Ay, 77' İsmail Köybaşı sarı kart görürken, Trabzonspor'da 73' Abdülkadir Parmak sarı kartla cezalandırıldı. Öte yandan Vitor Hugo 68' ve 86'da gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart gördü. Hugo, bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

Bu sonuçla Trabzonspor, 58 puanla 4. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 36 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta evinde Hatayspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise Antalyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

52. dakikada Boldrin'in ara pasında sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Baiano'nun yerden vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

56. dakikada Boldrin, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, sol köşeye giden topu kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak kontrol etti.

58. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın ortasında iyi yükselen Djaniny'in kafa vuruşunda, yerden seken topu direk dibinde kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.

68. dakikada Marlon'un sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin yatarak topa sahip oldu.

84. dakikada Baker'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

90+1. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa yaklaşık 30 metreden Dokovic'in sert şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma, golsüz beraberlikle tamamlandı.