İşte bu Bakasetas farkı! Tam 13 puan...

Ligin en iyi devre arası transferlerinden biri olan Bakasetas, gollerine devam ediyor... Son olarak Kayserispor mücadelesinde fileleri havalandıran Yunan maestro, Trabzonspor'da 6. kez bu sevinci yaşadı. Daha önce Denizli, Malatya, Gaziantep FK ve Kasımpaşa karşılaşmalarında attığı gollerle Fırtına'yı galibiyete taşıyan 27 yaşındaki 10 numara, bu kez 1 puanı getiren isimdi.



Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısında kaydettiği 15 golün 6'sının altında imzası bulunan Bakasetas, hücum istatistiklerine bakıldığında neredeyse takımın skor yükünün yarısını tek başına çekti. Ofansif orta saha olmasına rağmen forvetlerden fazla katkı sağlayan Bakasetas, Fırtına'nın ligin ikinci devresinde kazandığı 24 puanın 13'ünde imzası bulunuyor.



2020-21'de ilk yarıda Alanya, ikinci yarıdan itibaren Trabzon forması giyen Bakasetas yine çift haneli gol sayılarına ulaştı. Bakasetas ikinci sezonunda da 10 gol barajını yakaladı.