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'un forvetleri ikinci yarıda beklentinin altıda kaldı

'da ligin ikinci yarısındaki 12 haftada ve 2'şer, ise sadece 1 gol kaydetti. -mavililerin yıldızı Nwakaeme 9 maçtır gol hasreti çekiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 11:07
Trabzonspor'un forvetleri ikinci yarıda beklentinin altıda kaldı

'in son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan 'da, forvet oyuncuları beklentinin altında kaldı.

Ligin ikinci yarısında oynanan 12 haftada ve Semedo 2'şer, ise 1 gol kaydederek takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

, ikinci yarıda sadece 4-1 kazanılan maçında 2 gol atarken, Djaniny ise yine MKE Ankaragücü'ne karşı ve deplasmanda 2-1 kazanılan maçında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 9 maçtır gol hasreti yaşayan Nwakaeme ise ikinci yarıdaki tek golünü deplasmanda 2-0 kazanılan maçında kaydetti.

-mavili takımın 3 forvet oyuncusu, ikinci yarıda atılan 15 golün 5'ini üretti.

Bu sezon Ekuban 8, Nwakaeme 6, Djaniny ise 5 gol atarken, bu 3 oyuncu ekibine ligde toplam 19 gollük katkı sağladı.



Kaynak: AA
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