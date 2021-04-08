Nwakaeme dinlendirilecek
Kayserıspor maçının 74. dakikasında sakatlanarak çıkan Anthony Nwakaeme’nin arka adalesinde gerilme tespit edildi. Oyuncunun hafif ödemi oluştuğu ve bir süre dinlendirildikten sonra MR’ının çekileceği belirtildi. 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın ağrılarının devam etmesi halinde cumartesi günkü Çaykur Rizespor maçında risme edilmeyeceği dile getirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı da sağlık kurulundan sürekli Nwakaeme’nin durumuyla ilgili bilgiler alıyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:10 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50