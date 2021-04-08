"Hırsınızı beğendim"

Bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor maçında istatistik rekorları kırdı ancak galip gelemedi. Rakip kaleye 11 isabetli şut gönderdi, bunların 9'unu kaleci Doğan çıkardı, ikisi de direkten döndü ve sezonun en verimli performansı ortaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, soyunma odasında oyuncularını gösterdikleri bu başarılı performanstan dolayı kutlayarak, "Sonuç olarak bakıldığında berabere kaldık. Galip gelebilirdik, bunun için her şeyi yaptınız ama bazen olmuyor. Biz böyle oynamayı sürdürelim, devamı gelecektir ve o zaman istediğimiz yerde olacağız. Sizin isteğiniz ve gösterdiğiniz mücadele çok iyiydi" dedi.