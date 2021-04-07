Spor yazarları Trabzonspor - Kayserispor maçını değerlendirdi

Bu hücum oyunu için de takımı daha serbest bırakıp rakip yarı alanda öne çıkması gerekir. Büyük takım oyunlarında ve genlerinde hele Trabzonspor gibi geçmişte bunu maç başlar başlamaz hissettiren bordo-mavililer'e, bu görüntü hem saha içine daha fazla enerji, coşku kattığı gibi tüm Trabzonspor camiasını ve taraftarını da mutlu edip heyecanlandıracaktır.