Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

Son dakika spor haberi: 'dan 'ı şoke eden talep!

Son dakika haberi: 'de son 2 haftada aldığı 2 yenilgi ile şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor bir yandan da sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılarda sezon sonu yeni sözleşme imzalanması beklenen da ise sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Emre Akbaba cephesinden gelen talep Galatasaray yönetimini şoke etti. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 09:18 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 09:24
Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

Fernando Muslera'dan sonra Arda Turan, Marcao ve Christian Luyindama ile sözleşme uzatmaya hazırlanan 'da 'nın da takımda kalmasına karar verilmişti.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

Mukavelesi sezon sonunda bitcek Emre, teknik direktör Fatih Terim tarafından son iki maçta ilk 11'de sahaya sürülmüş, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da şık bir gol atmıştı.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

Taraflar arasında ilk görüşmeler yapılırken sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuya ilk teklifini 700 bin Euro ile yapmıştı.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

Cimbom'da sezon başına 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret alan 28 yaşındaki futbolcusu ise indirime giderek 1 milyon 100 bin Euro talep etmişti.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

Taraftarların önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturması ve 400 bin Euro'luk farkın kapanması bekleniyordu.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

EMRE CEPHESİNDEN FLAŞ TALEP

'da geçen hafta yönetim kurulunu hayrete düşüren ve çok kızdıran bir olay yaşandı. Bu durumu yaşatan ise ve menajeri oldu.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve mevcut performansı ile Galatasaraylıları mutlu edemeyen 28 yaşındaki futbolcunun temsilcisi, sarı kırmızılı kulübün kapısını sürpriz bir taleple çaldı.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

Yönetimi'nin yeni kontrat yapmaya sıcak baktığı ancak taraftarların 'kalsın mı gitsin mi?' tartışması içinde olduğu , menajeri vasıtası ile sarı kırmızılı kulüpten imza parası istedi.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

'nın temsilcisi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncusu için 500 bin Euro imza parası talep etti.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

taraftarının 2018 yılında Alanyaspor'dan transferi sırasındaki duruşu nedeniyle 'Cimbom'un çocuğu ' tezahüratı yaptığı futbolcu için gelen bu istek yönetimi tam anlamıyla şoke etti. Büyük şaşkınlık yaşayan yöneticiler, sürpriz talebi anında reddetti.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

Sarı kırmızılı yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon kendisine verdiği şansları yeterince değerlendiremeyen 'ya kesinlikle imza parası vermeyeceklerini net bir şekilde ifade ettiler.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

PERFORMANSA GÖRE KARAR VERİLECEK

Yönetimi, 'nın takımda kalıp kalmayacağını ligde kalan 9 haftada ortaya koyacağı performans doğrultusunda belirleyecek.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

Yeni kontrat yapılması için için hem yönetim hem de teknik heyet mutabık kalırsa Emre'ye yılda 7-8 milyon TL civarında bir teklif sunulacak. Yeni sözleşme TL üzerinden olacak ve kesinlikle taviz verilmeyecek.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

, 2018 yılında Fenerbahçe'nin de talip olduğu Emre'yi 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

Sakatlık nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı formayla oynadığı 62 resmi maçta 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden talep!

bu sezon 22 resmi maçta forma şansı buldu. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistle oynarken beklentilerin uzağında kaldı. (Hürriyet)

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