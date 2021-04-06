Vazgeçilmez Djaniny

Bu sezon çıktığı 23 lig maçında 5 gol atabilen Djaniny Semedo, skor katkısı istenen seviyede olmasa da takımın hücum organizasyonlarında büyük rol üstleniyor. Öyle ki bordo-mavililer, Djaniny olmadığı maçlarda çok zorlanıyor. Son olarak kart cezası nedeniyle Sivasspor mücadelesinde kadroda yer almayan Djaniny'nin yokluğunda Fırtına yine puan kaybetti. Karadeniz ekibi, Yeşil Burun Adalı forvetin forma giymediği 4 Süper Lig maçında tam 9 puan kaybetti.

MUHTEŞEM 3'LÜ BİR ARADA

Teknik direktör Abdullah Avcı, bugünkü Kayserispor maçında Djaniny'ye çok güveniyor. 29 yaşındaki santrforun 11'de yer bulmasıyla hücum hattındaki ideal üçlü biraraya gelecek. Solda Nwakaeme, sağda Ekuban, ileri uçta Djaniny olacak. Bu üçlünün arkasında ise Bakasetas 10 numara olarak görev yapacak.