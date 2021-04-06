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karşısında galibiyet istiyor! İşte Avcı'nın 11'i

Zirve mücadelesi içinde yer alan takımların puan kaybetmesiyle ilk 3 için yeniden iddialı konuma gelen bordo-mavililer, bugün ’u mağlup ederek yeniden yükselişe geçmek istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Trabzonspor Kayserispor karşısında galibiyet istiyor! İşte Avcı'nın 11'i
Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan ve son 4 maçta 7 puan kaybeden , ilk dört içerisinde yer alan takımların da puan kaybetmesiyle iddiasını ilerleyen haftalara taşımaya başladı.

Bordo-mavililer bugün 'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi ve seri başlatmayı arzuluyor. Teknik direktör , takımından galibiyet istedi.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor - , Hüseyin, Hosseini, Hugo, Marlon, Baker, Yunus, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Kayserispor - Doğan, Kolovetsios, Uğur, Aziz, Attamah, Kvrzic, Avramovski, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak, Lennon

FIRTINA 29-7 ÖNDE
Karadeniz devi ile Hes Kablo Kayseri, Süper Lig'de 48'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 47 maçta bordo-mavililer 29 karşılaşmadan galip ayrılırken, konuk ekip ise 7 kez kazandı. 11 mücadele ise berabere bitti. Fırtına, bu periyotta rakip fileleri 88 kez havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.

SAHASINDA TEK YENİLGİ
Trabzonspor, ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 kez ile sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 tamamlanmıştı.

ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK
Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı. Bugün oynanacak Trabzonspor- Denizlispor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Fırtına, Karaoğlan ile çıktığı iki maçı da kazanamadı, Konya'ya yenildi, Alanya ile ise berabere kaldı.

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