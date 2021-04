Son dakika TS haberleri | Abdullah Avcı Trabzonspor Kayserispor maçından önce konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirvede söz sahibi olmak isteyen Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Maç öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın sözlerinden öne çıkanlar;

"Cezalılar vardı, sakatlıktan dönen oyuncularımız da oldu. Bugün 21 kişilik bir kadroyla çıktık ama 7-8 kişisi altyapıdan gelen oyunculardan kurulu. Oynayan ağırlıklı oyuncular."

"Kayserispor, Hamza hocayla birlikte bir ivme yakaladı gibi görünüyor. Bir geçiş takımı aynı zamanda da. Bir geçiş takımına karşı topa sahip olacağız. Sabırlı oynayıp, kazanmak istiyoruz. Ligde her hafta, her şey değişebiliyor."

"Matematiksel olarak nereye yakınsan, hem aşağıdan uzaklaşmak hem de 3-2-1'e yakınlaşma hedefimiz var. Kazanmak önemli. Kazanmak için sabrın ve aklın olduğu bir oyun planı bizi bekliyor."

'İlk üç için iştahınız ne kadar kabarık?' sorusuna Abdullah Avcı: "Her zaman kabarık. Her zaman isteyeceğiz. Bu oyun böyle. Her zaman fırsat önüne çıkabilir."