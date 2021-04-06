Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Son dakika spor haberi! 'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Son dakika haberi: 'de 'nın takımın başına getirilmesinin ardından yükselişe çıkan Trabzonspor bir yandan da gelecek sezon planlamasını yapıyor. arayışlarını sürdüren bordo-mavililerde gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte o isim ve gündemdeki futbolcular...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 10:51
Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden start veren , geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürütüyor.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Yerli-yabancı gündeme pek çok isim gelen bordo-mavililer pozisyonu için aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

KIKO FEMENIA GÜNDEMDE

61 Saat'in haberine göre, scout ekibi bağ bek için önemli bir isim buldu. İşte detaylar ve gündemdeki diğer futbolcular...

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

30 yaşında 1.71 boyunda olan oyuncunun tam adı; Francisso Femenia Far. İspanyol İngiltere'de Championship takımlarından Watford'un formasını giyiyor.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Hızlı futbolu, kolay adam geçmesi nedeniyle Ada'da 'Rüzgarın Oğlu' yakıştırması yapılan Kiko Femenia'nın Watford ile kontratı sezon sonunda bitiyor.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Scout ekibinin defalarca izlediği ve teknik direktör 'ya tavsiye ettiği Femenia için top tecrübeli çalıştırıcıda.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Avcı, bu transfere onay verirse, kurmaylar İspanyol ve menajeri ile temasları hızlandıracak. Femenia bu sezon 33 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

1 NUMARALI HEDEF VISCA

Yaz döneminde 'den ayrılmak isteyen ve bu konuda yönetime talepte bulunan , Avcı'nın 1 numaralı hedefi.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Tecrübeli çalıştırıcı, eski öğrencisiyle yeniden buluşmak amacında. Hatta transfer görüşmelerinde de bizzat devreye girecek.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

KOITA TEKLİFİ KABUL ETTİ

, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna katamadığı 'nın 30 yaşındaki forveti ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Oyuncunun menajerini, yapılan görüşmeleri detaylandırmak için 'a davet eden bordo-mavililer, 'ya imza parası olmadan 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Gineli santrforun bu teklifi gayet makul bulduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde 'a gelmesi beklenen menajeriyle burada son detayların konuşulup anlaşmaya varılması bekleniyor.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

AVCI UMUT MERAŞ'I İSTİYOR

Ara transfer döneminde teknik direktör 'nın transferini istediği konusunda tekrar harekete geçildi.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu, Fransa'da La Havre forması giyiyor. Sezon sonu itibarıyla kulübüyle 1 yıl kontratı kalacak olan , 12 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

KENAN KARAMAN DA LİSTEDE

Karadeniz ekibi, 1 yıl sözleşmesi bulunan 'u yaz döneminde uygun bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı hedefliyor.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Hem gelişim göstermesi hem de yaşı itibarıyla uzun yıllar 'a katkı vereceği düşünülen 'un yanı sıra Kenan Karaman için de temaslar hızlandı.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Fırtına, boşa çıkacak olan Kenan'ı kimseye kaptırmak istemiyor. İmza parası kozuyla transferde öne geçmeye çalışıyor.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

SALİH UÇAN SEFERBERLİĞİ

Yeni sezonun transfer planlamasına başlayan 'da Salih Uçan için seferberlik ilan edildi.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Bordo-Mavili yönetim, G.Saray ve Beşiktaş'ın yanı sıra İtalyan kulüplerinin de istediği genç yıldız için girişimleri hızlandırdı. Kısa süre içinde Salih'in menajeriyle görüşülecek.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

YUSUF ERDOĞAN DÜNDEN RAZI

'da Yusuf Erdoğan'ın transferi gündeme geldi. 2017'de 1 milyon Euro bonservisle Fırtına'da Bursaspor'a giden başarılı oyuncu, 3.5 sene sonra yuvaya dönebilir.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Araklıspor'un altyapısında yetiştikten sonra 1461 'a giden ardından da 'a yükselen Yusuf artık 28 yaşında. 'da çok iyi bir sezon geçiren başarılı futbolcu, 3 farklı mevkide görev yapabildiği için tarafından istendi.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

'un hocası, hücum bölgesinde her iki kanatta oynamasının yanı sıra sol bekte de forma giyebilen Yusuf'u, kadroda alternatif isim olarak düşünüyor. Bu sezon 15 lig karşılaşmasında 4 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a dönmeye dünden hazır.

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