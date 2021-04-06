Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden start veren Trabzonspor, geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürütüyor.
Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden start veren Trabzonspor, geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürütüyor.
Yerli-yabancı gündeme pek çok isim gelen bordo-mavililer sağ bek pozisyonu için aradığı ismi İngiltere'de buldu.
KIKO FEMENIA GÜNDEMDE
61 Saat'in haberine göre, scout ekibi bağ bek için önemli bir isim buldu. İşte detaylar ve gündemdeki diğer futbolcular...
30 yaşında 1.71 boyunda olan oyuncunun tam adı; Francisso Femenia Far. İspanyol sağ bek İngiltere'de Championship takımlarından Watford'un formasını giyiyor.
Hızlı futbolu, kolay adam geçmesi nedeniyle Ada'da 'Rüzgarın Oğlu' yakıştırması yapılan Kiko Femenia'nın Watford ile kontratı sezon sonunda bitiyor.
Scout ekibinin defalarca izlediği ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tavsiye ettiği Femenia için top tecrübeli çalıştırıcıda.
Avcı, bu transfere onay verirse, kurmaylar İspanyol sağ bek ve menajeri ile temasları hızlandıracak. Femenia bu sezon 33 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.
1 NUMARALI HEDEF VISCA
Yaz döneminde Başakşehir'den ayrılmak isteyen ve bu konuda yönetime talepte bulunan Visca, Avcı'nın 1 numaralı hedefi.
Tecrübeli çalıştırıcı, eski öğrencisiyle yeniden buluşmak amacında. Hatta transfer görüşmelerinde de bizzat devreye girecek.
KOITA TEKLİFİ KABUL ETTİ
Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna katamadığı Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki forveti Koita ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
Oyuncunun menajerini, yapılan görüşmeleri detaylandırmak için Trabzon'a davet eden bordo-mavililer, Koita'ya imza parası olmadan 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklif etti.
Gineli santrforun bu teklifi gayet makul bulduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi beklenen menajeriyle burada son detayların konuşulup anlaşmaya varılması bekleniyor.
AVCI UMUT MERAŞ'I İSTİYOR
Ara transfer döneminde teknik direktör Abdullah Avcı'nın transferini istediği Umut konusunda tekrar harekete geçildi.
A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu, Fransa'da La Havre forması giyiyor. Sezon sonu itibarıyla kulübüyle 1 yıl kontratı kalacak olan Umut, 12 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.
KENAN KARAMAN DA LİSTEDE
Karadeniz ekibi, 1 yıl sözleşmesi bulunan Umut'u yaz döneminde uygun bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı hedefliyor.
Hem gelişim göstermesi hem de yaşı itibarıyla uzun yıllar Trabzonspor'a katkı vereceği düşünülen Umut'un yanı sıra Kenan Karaman için de temaslar hızlandı.
Fırtına, boşa çıkacak olan Kenan'ı kimseye kaptırmak istemiyor. İmza parası kozuyla transferde öne geçmeye çalışıyor.
SALİH UÇAN SEFERBERLİĞİ
Yeni sezonun transfer planlamasına başlayan Trabzonspor'da Salih Uçan için seferberlik ilan edildi.
Bordo-Mavili yönetim, G.Saray ve Beşiktaş'ın yanı sıra İtalyan kulüplerinin de istediği genç yıldız için girişimleri hızlandırdı. Kısa süre içinde Salih'in menajeriyle görüşülecek.
YUSUF ERDOĞAN DÜNDEN RAZI
Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan'ın transferi gündeme geldi. 2017'de 1 milyon Euro bonservisle Fırtına'da Bursaspor'a giden başarılı oyuncu, 3.5 sene sonra yuvaya dönebilir.
Araklıspor'un altyapısında yetiştikten sonra 1461 Trabzon'a giden ardından da Trabzonspor'a yükselen Yusuf artık 28 yaşında. Kasımpaşa'da çok iyi bir sezon geçiren başarılı futbolcu, 3 farklı mevkide görev yapabildiği için Abdullah Avcı tarafından istendi.
Trabzonspor'un hocası, hücum bölgesinde her iki kanatta oynamasının yanı sıra sol bekte de forma giyebilen Yusuf'u, kadroda alternatif isim olarak düşünüyor. Bu sezon 15 lig karşılaşmasında 4 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a dönmeye dünden hazır.