Son dakika spor haberi! Trabzonspor'un sağına süper isim! İşte gündemdeki futbolcular

Trabzonspor , yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna katamadığı Kasımpaşa 'nın 30 yaşındaki forveti Koita ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Oyuncunun menajerini, yapılan görüşmeleri detaylandırmak için Trabzon'a davet eden bordo-mavililer, Koita'ya imza parası olmadan 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklif etti.