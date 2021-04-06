Avcı öncesi, Avcı sonrası

Fırtına, ligde Abdullah Avcı öncesi oynadığı 8 maçta rakip ağları 10 kez sarsarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Bordo-mavililer, Avcı sonrasında ise 23 karşılaşmada 29 kez gol sevinci yaşadı, 15 gol yedi.



HAFTA İÇİNİN KRALI

Süper Lig'de bu sezon 21 takım mücadele ederken hem maç sayısının artması hem de sezon sonunda Avrupa Şampiyonası olması nedeniyle hafta içi maçları da oynanıyor. Şu ana kadar 14., 17., 20., 23 ve 28. haftalar salı-çarşamba- perşembe günleri oynandı. Hafta içi oynanan fikstürde en başarılı takım 5'te 5 yapan Trabzonspor oldu.