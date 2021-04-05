Son dakika spor haberleri: Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda

Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele iki ekibin Süper Lig'deki 48. karşılaşması olacak. Daha önce iki ekip arasında oynanan 47 maçta Trabzonspor 29, Kayserispor ise 7 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Bu maçlarda bordo-mavili ekip 88 kez fileleri havalandırırken, Kayserispor ise 47 gol attı.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçlar arasında en dikkat çekici olan 1997/1998 sezonunda Kayseri'de 11 golün atıldığı maçtı. Bu müsabakayı konuk ekip Trabzonspor 6-5'lik sonuçla kazanmıştı. O sezon Kayserispor, Süper Lig'e veda etmişti. İki takım arasında 2019/2020 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakada 8 gol atılmış, ev sahibi ekip 6-2 kazanan taraf olmuştu. 1994/1995 sezonunda Trabzon'da oynanan maçta da 7 gol atılmış ve bordo-mavililer 5-2 kazanmıştı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynana karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.

Trabzonspor - Kayserispor mücadelesi yarın saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

