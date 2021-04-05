Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda

Son dakika spor haberleri: ile 48. randevuda

ile , yarın oynanacak karşılaşma ile birlikte tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce iki ekip arasında oynanan 47 maçta Trabzonspor 29, Kayserispor ise 7 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 10:14
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda

ile , 'in 33. haftasında yarın 'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele iki ekibin Süper Lig'deki 48. karşılaşması olacak. Daha önce iki ekip arasında oynanan 47 maçta Trabzonspor 29, Kayserispor ise 7 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Bu maçlarda bordo-mavili ekip 88 kez fileleri havalandırırken, Kayserispor ise 47 gol attı.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçlar arasında en dikkat çekici olan /1998 sezonunda 'de 11 golün atıldığı maçtı. Bu müsabakayı konuk ekip Trabzonspor 6-5'lik sonuçla kazanmıştı. O sezon Kayserispor, Süper Lig'e veda etmişti. İki takım arasında 2019/2020 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakada 8 gol atılmış, ev sahibi ekip 6-2 kazanan taraf olmuştu. 1994/1995 sezonunda Trabzon'da oynanan maçta da 7 gol atılmış ve bordo-mavililer 5-2 kazanmıştı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynana karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.

Trabzonspor - Kayserispor mücadelesi yarın saat 19.00'da 'nde oynanacak.

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