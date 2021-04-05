Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hücum tıkandı

Abdullah Avcı, bordo-mavili takımı devralır almaz önceliği savunmaya vermişti. Takım savunmasını oturtan başarılı teknik adam yeteneğin daha ön plana çıktığı hücumda ise aynı verimi alamadı. Özellikle son 10 karşılaşmada hücumda ciddi bir tıkanma var. Karadeniz temsilcisi bu dönemde rakip ağları sadece 12 defa sarsabildi. 4 gol atılan Ankaragücü mücadelesi çıkarıldığında rakam oldukça düşüyor. Fırtına son 10 maçın 3'ünde ağları sarsamadı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri son 2 deplasmanda da gol bulamadı. Takım savunmasındaki uyum, ligin sonuna yaklaşılmışken hücumda henüz karşılık bulmadı. Avcı bu sorunun ancak nokta atışı transferlerle çözüleceğini düşünüyor.