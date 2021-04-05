Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hücum tıkandı

Son dakika spor haberi: 'da hücum tıkandı

Son dakika haberi: ekibi son 10 lig maçında 12 defa ağları sarsabildi. 4 gollü maçı çıkarıldığında rakam iyice düşüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 20:07 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hücum tıkandı

, bordo-mavili takımı devralır almaz önceliği savunmaya vermişti. Takım savunmasını oturtan başarılı teknik adam yeteneğin daha ön plana çıktığı hücumda ise aynı verimi alamadı. Özellikle son 10 karşılaşmada hücumda ciddi bir tıkanma var. temsilcisi bu dönemde rakip ağları sadece 12 defa sarsabildi. 4 gol atılan mücadelesi çıkarıldığında rakam oldukça düşüyor. son 10 maçın 3'ünde ağları sarsamadı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri son 2 deplasmanda da gol bulamadı. Takım savunmasındaki uyum, ligin sonuna yaklaşılmışken hücumda henüz karşılık bulmadı. Avcı bu sorunun ancak nokta atışı transferlerle çözüleceğini düşünüyor.

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