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Kadro sıkıntısı

Avcı sakatlar ve cezaların çok olduğu dönemde kulübesine güvenemedi. Sivas maçında sadece 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 20:19 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Kadro sıkıntısı

'da teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencileriyle önemli işler başarırken en büyük sorunu kadro derinliği olmadığı için yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı bu sebeple birçok maçta saha içindeki problemleri çözmek için kulübesine güvenemedi. Son Sivasspor karşılaşması da bunlardan biri oldu. Eksiklerin çok olduğu karşılaşmada Avcı kulübeden sadece ve Flavio'yu oyuna sürdü. Geriye yedek kaleci Erce Kardeşler haricinde , , , , Serkan Saan, Hakan Yeşil ve Safa Kınalı kaldı. Bordo-mavili taraftarlar da Avcı'nın sadece 2 oyuncu değiştirmesine hak vererek "Kadro mutlaka daha derin olmalı" yorumları yaptılar.

EDGAR IE'NİN YERİNE MAJİD

Sarı kart sınırındaki isimlerden Edgar İe, Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşmüştü. Tecrübeli futbolcu Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Abdullah Avcı yerine Majid Hosseini'yi oynatacak. Vitor Hugo'nun partneri olacak.

TARAFTAR ÇOK ÜZGÜN

Bordo-mavililer son haftalarda kaybettiği puanlarla zirveye yaklaşma şansını kaçırdı. Bu durum taraftarı üzdü. Özellikle Galatasaray'ın sürekli takıldığı dönemde Trabzonspor da puanlar yitirince yukarı yaklaşamadı. Taraftarlar "Sıralamada yükselme şansımızı kendi ellerimizle geri çeviriyoruz. Daha dikkatli olsak zirveye yaklaşırdık" dediler.

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