Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı 115 hakkın 80'ini kullandı

115 hakkın 80'ini kullandı

, bordo-mavili takımın başında 23 lig maçına çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 20:09 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Abdullah Avcı 115 hakkın 80'ini kullandı

, bordo-mavili takımın başında 23 lig maçına çıktı. döneminde 5 oyuncu değişikliği hakkı vardı. Toplam 115 hakkının 80'ini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı 5 oyuncu değişiklik hakkını 3 maçta uygulamaya soktu. ve son maçında sadece 2 ismi sahaya sürdü.

HER BÖLGEYE 2 ALTERNATİF

Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimle yaptığı görüşmede gelecek sezon için mutlaka derin bir kadro oluşturmaları gerektiğini söyledi. Usta çalıştırıcı her mevki için en az 2 isim istiyor. , ve hücumda bu rakamın çoğalması gerektiğini de kaydetti.

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