Abdullah Avcı 115 hakkın 80'ini kullandı

Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında 23 lig maçına çıktı. Pandemi döneminde 5 oyuncu değişikliği hakkı vardı. Toplam 115 hakkının 80'ini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı 5 oyuncu değişiklik hakkını 3 maçta uygulamaya soktu. Galatasaray ve son Sivasspor maçında sadece 2 ismi sahaya sürdü.

HER BÖLGEYE 2 ALTERNATİF

Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimle yaptığı görüşmede gelecek sezon için mutlaka derin bir kadro oluşturmaları gerektiğini söyledi. Usta çalıştırıcı her mevki için en az 2 isim istiyor. Orta saha, stoper ve hücumda bu rakamın çoğalması gerektiğini de kaydetti.